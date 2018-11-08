Солдатская Слава: В Волгограде сталинградские фронтовики «загнали в угол» миллионеров из Австралии





Сегодня в Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва» чествуют участников Великой Отечественной войны: именно сегодня, 75 лет назад, 8 ноября 1943 года, был учрежден орден Славы трех степеней, сообщает ИА «Высота 102». К сожалению, очень многие герои-сталинградцы, награжденные этой высокой наградой, уже ушли из жизни. А тем, кто сегодня смог прийти в музей-панораму, далеко за 90 лет.

При параде сегодня - подполковник Никита Федорович Карташов. Орден Славы и медаль «За отвагу» солдат пулеметной роты Карташов получил за бои под старой Руссой, когда каждую деревню брали штурмом, освобождая от немцев. Потом с боями исколесил всю Прибалтику, там же встретил День Победы. Говорит, что любовь к Родине – это готовность не только защищать ее, но и отдать жизнь. Он и в бой ходил со словами: «За Родину», «За Сталина», «Вперед!». Несколько раз был тяжело ранен. Но выжил солдат, хоть не раз умирал, и сейчас готовится встретить 94-летие.

Василий Петрович Ватутин, отметивший 93-летие, ушел на фронт в 43-м, 17-летним, после того, как погиб на фронте отец. «Я пришел в военкомат и сказал, что должен заменить его, - рассказывает он. - Старался, как и все мои однополчане, колотить немцев, чтоб победить, - рассказывает он. Подбил немецкий танк, взял в плен группу фашистов. За это получил орден Славы и много других наград.

Встретиться с бойцами пришел и единственный в ЮФО кавалер пяти орденов Красной звезды полковник Михаил Васильевич Терещенко. Ему совсем скоро исполнится 96 лет. В 1941 году во время ноябрьского парада 19-летний артиллерист Терещенко проехал по Красной площади на лафете своей пушки, а затем бился за Москву. Прошел всю Европу, освобождая от немецких захватчиков земли Украины и Чехословакии, дошел до Берлина. «Верный сын своей Родины, воспитанный на средства государства, младший лейтенант Терещенко доблестно отплачивает заботу о себе», - так говорится на сайте министерства обороны после описания подвигов молодого офицера Терещенко в Румынии.

Готовится встретить 94-летие и полковник Виктор Федорович Шестель. На фронт ушел в августе 1944 года. Но успел в составе войск 1-го Белорусского фронта повоевать: был стрелком, пулеметчиком, шофером, освобождал Польшу, а день Победы встретил в Берлине и расписался на Рейхстаге.

«Наши ветераны – наша гордость, - рассказывает о нем председатель городского совета ветеранов Александр Струков. - Совсем недавно, во время посещения Волгограда делегацией из Австралии, которые путешествовали по Волге на теплоходе «Михаил Светлов» и пожелали встретиться с ветеранами Великой Отечественной войны, «отпел» им, как говорит, «по полной» вместе с фронтовиком Валерием Петровичем Тупиковым. Отвечая на вопрос австралийских миллионеров, которые спросили их, как, мол, вы воевали и одержали победу, если травой питались, Шестель ответил: «Родина заботилась о нас. Мы получали полный солдатский паек. А главное – мы воевали за нашу землю, наших отцов, матерей и детей, за мир на планете. Который завоевали благодаря беспримерному мужеству бойцов советской армии. И было видно по их лицам, что наши ветераны загнали их в угол. Им просто нечего было возразить». Как говорит Струков, встреча на пароходе с австралийцами, - их было 98 человек – проходила в обстановке строжайшей секретности с их стороны. «Они не разрешили нам сделать ни одной фотографии и не одного видеокадра. Сами же фотографировали и снимали видео. Но было очевидно: после экскурсии по Мамаеву кургану они были так поражены нашей историей и сталинградцами, что пожелали увидеть наших фронтовиков «живьем». Они разглядывали ордена и медали и не могли скрыть своего восхищения».