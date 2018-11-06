Власти Волгоградской области хотят вернуть бесплатные завтраки первоклассникам





Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров с 1 января 2019 года предложил обеспечивать всех первоклассников бесплатными школьными завтраками, а также увеличить размер компенсации стоимости питания остальным школьникам из семей, имеющих право на такую поддержку. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе главы региона.

«Предлагаю с 1 января 2019 года обеспечить всех первоклассников Волгоградской области, вне зависимости от дохода семьи, горячими завтраками за счет областного и местных бюджетов; предусмотреть в бюджете на 2019 год и последующие годы соответствующие финансовые средства. Увеличить размер компенсации стоимости питания из средств областного бюджета для всех школьников из семей, имеющих право на такую поддержку. Поручаю заместителям губернатора совместно с финансовым блоком, главами муниципальных образований проработать механизмы обязательного софинансирования данного обязательства из местных бюджетов с доведением доли местного софинансирования до доли, равной областной, по каждому муниципальному образованию и представить график — когда, в какие сроки это будет сделано. Экономить на этом нельзя», - подчеркнул Андрей Бочаров.

До конца года, согласно поручению главы региона, должны быть представлены предложения, проработанные совместно с муниципальными образованиями, образовательными учреждениями, с родителями и детьми, по дальнейшему повышению качества организации школьного питания в Волгоградской области.

Напомним, ранее губернатор Андрей Бочаров выступил с рядом предложений в социальной политике Волгоградской области, которые в общем затронут почти 900 тысяч жителей региона. Первый пакет мер направлен на поддержку людей старшего поколения; пенсионеров; семей с детьми, прежде всего, молодых и многодетных семей; семей с детьми с ограниченными возможностями здоровья; инвалидов; ветеранов боевых действий; лиц, подвергшихся воздействию радиации; доноров; членов семей погибших (умерших) инвалидов войны и ветеранов боевых действий. Предложения касаются увеличения социальных выплат, в некоторых случаях в разы; повышения доступности льготного проезда и получения соцпомощи на дому. Второй пакет предложений - на поддержку молодых семей, семей с детьми, многодетных семей, семей с невысокими доходами — для приобретения ими собственного жилья.