Под Волгоградом в аварии пострадали шестеро детей

Происшествия 06.11.2018 12:09
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06.11.2018 12:09
Шестеро малолетних детей сегодня пострадали в результате ДТП на выезде из поселка Краснооктябрьский на федеральную трассу. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе регионального главка МВД, столкнулись «Лада Приора» и «Хендэ Акцент». В результате аварии в больницу доставлены 6 несовершеннолетних в возрасте от двух с половиной месяцев до 12 лет. Полиция установила, что новорожденный ребенок ехал не в специальном автокресле, а был на руках. Не пристегнулась ремнем и семилетняя девочка.
На месте аварии работает следственно-оперативная группа, проводится проверка.
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