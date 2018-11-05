



К 2 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима приговорен житель Урюпинска за кражу пары ношенных ботинок у своего знакомого. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на апелляционное определение облсуда, мужчина, который ранее уже был судим за кражу, требовал в апелляционной инстанции признать приговор незаконным и подлежащим отмене. Осужденный настаивал на том, что ботинки он не крал, а знакомый просто их одолжил ему, так как его обувь прохудилась. В материалах дела стоимость украденных ботинок указана в размере 2600 рублей. На суде мужчина утверждал, что ботинки были сильно поношенными, поэтому указанная сумма является завышенной.

Известно, что осужденный вместе с потерпевшим в день кражи распивал спиртное. Мужчина после застолья пошел домой, но, увидев, что его обувь дырявая, решил вернуться и взять ботинки у собутыльника. Приговор Урюпинского городского суда оставлен без изменения.



