Установлена причина смерти 4-летнего мальчика из Михайловки Волгоградской области

Расследования 04.11.2018 19:05
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04.11.2018 19:05
Волгоградские следователи установили точную причину смерти 4-летнего ребенка из Михайловки. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, ребенок умер в результате механической асфиксии – удушения в результате утопления. Напомним, тело ребенка обнаружили сегодня в сливной яме в доме, в котором он жил. Следствие продолжает устанавливать причины и обстоятельства трагедии.
Ребенок пропал накануне. С заявлением в полицию обратились его родители. В поисках мальчика приняли участие полицейские со служебными собаками, волонтеры, были привлечены водолазы. Тело мальчика нашли в результате повторного осмотра места происшествия - территории дома. Оно находилось в выгребной яме уличного туалета.
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