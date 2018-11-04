В Волгоградской области нашли тело пропавшего ребенка в уличном туалете (ФОТО)









Напомним, 4-летний глухонемой мальчик накануне пропал, гуляя рядом со своим двором. Родители ребенка обратились с заявлением в полицию, по тревоге были подняты сотрудники правоохранительных органов, волонтеры. Сегодня к поиску присоединились водолазы.

Фото СУ СК по Волгоградской области.

Тело 4-летнего Матвея Чернышова нашли в выгребной яме уличного туалета во дворе своего дома в городе Михайловка Волгоградской области. Об этом сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МВД по Волгоградской области. Страшная находка поджидала следователей и криминалистов во время повторного осмотра места происшествия. Сейчас тело мальчика извлечено, проходят необходимые экспертные исследования.