Расследования

В Волгоградской области нашли тело пропавшего ребенка в уличном туалете (ФОТО)

Расследования 04.11.2018 12:21
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04.11.2018 12:21



Тело 4-летнего Матвея Чернышова нашли в выгребной яме уличного туалета во дворе своего дома в городе Михайловка Волгоградской области. Об этом сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МВД по Волгоградской области. Страшная находка поджидала следователей и криминалистов во время повторного осмотра места происшествия. Сейчас тело мальчика извлечено, проходят необходимые экспертные исследования. 
Напомним, 4-летний глухонемой мальчик  накануне пропал, гуляя рядом со своим двором. Родители ребенка обратились с заявлением в полицию, по тревоге были подняты сотрудники правоохранительных органов, волонтеры. Сегодня к поиску присоединились водолазы. 
Фото СУ СК по Волгоградской области. 

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