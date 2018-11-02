В Волгограде окончательно «похоронили» две маршрутки

Общество 02.11.2018 16:06
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02.11.2018 16:06
В Волгограде перевозчику не удалось отстоять два маршрута. Жирная точка в споре перевозчика и администрации Волгограда поставлена в судах апелляционной и кассационной инстанций. Как пояснили ИА «Высота 102» в пресс-службе арбитражного суда Волгоградской области, поводом для длительных судебных разбирательств стала отмена маршрутов №29с «ТРЦ «Акварель» ул. им. композитора Танеева» и № 5а «Красноармейский мясокомбинат - магазин «Радеж». Это произошло еще весной 2016 года на основании документа планирования регулярных перевозок, принятого департаментом городского хозяйства мэрии. Но перевозчик не согласился с данным решением и обратился в суд. Арбитражный суд Волгоградской области, впрочем, признал действия департамента по отмене маршруток законными - чиновники действовали в пределах своих полномочий. Теперь правота арбитражного суда подтверждена и в других инстанциях.
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