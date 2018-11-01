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Происшествия 01.11.2018 11:52
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01.11.2018 11:52
Житель Волгограда, похитивший 4 палки колбасы с прилавка в магазине, может отправиться за решетку на 4 года за грабеж. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на УМВД России по городу Волгограду, в дежурную часть отдела полиции в Кировском районе поступило заявление от директора магазина, который сообщил о том, что неизвестный мужчина вынес из торгового зала колбасу, спрятанную под курткой и, оттолкнув охранника, скрылся. Как уточнили в полиции, грабителем оказался 39-летний ранее судимый за аналогичное преступление неработающий местный житель. Он уже сознался в содеянном.
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