Обманутые дольщики из Волгограда устроили пикет в Москве

Общество 29.10.2018 12:25
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29.10.2018 12:25
Одиночный пикет у входа в здание Министроя России выставили сегодня дольщики волгоградского ЖК «Династия», сообщает ИА «Высота 102». Пикет продолжается уже больше часа, представитель инициативной группы держит в руках плакат «Позор чиновникам! Люди на улице! Где наши квартиры!». Пока к организаторам пикета никто не подходил. Сегодня же обманутые дольщики собираются посетить Генпрокуратуру России, куда записаны на прием. Дольщики считают, что в истории с затянувшимся строительством ЖК «Династия» имеют место проявления коррупции.
Как ранее сообщало ИА «Высота 102», многоэтажный дом ЖК «Династия» на улице Огарева, 21Б в Волгограде должен был быть достроен еще в 2015 году. В строительство вложились более 200 дольщиков, однако застройщик так и не выполнил свои обязательства. Участники долевого строительства не раз проводили митинги и пикеты, в том числе у зданий администрации и Госстройнадзора Волгоградской области, а также разбивали палатки у стройплощадки долгостроя. Люди регулярно посещают объект и убеждаются, что строительство по-прежнему «заморожено». Чиновники, в отличие от дольщиков, утверждают, что строительство дома медленно, но ведется. Поэтому, согласно существующему приказу Минстроя, участники долевого строительства ЖК «Династия» не могут быть включены в так называемый официальный реестр обманутых дольщиков. Информация о проблемном объекте на Огарева, 21Б неоднократно направлялась в правоохранительные органы и в прокуратуру Волгоградской области на предмет рассмотрения вопроса о наличии в действиях руководства застройщика - ООО «Стройснаб», входящего в ГК «ЖБИК», состава преступления.
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