В Волгограде водитель выжил после столкновения машины со столбом

Происшествия 28.10.2018 10:08
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28.10.2018 10:08
Можно сказать, повезло водителю «Лады», который попал в серьезное ДТП - он выжил. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, сегодня в 1-20 28-летний мужчина на отечественной легковушке двигался со стороны Центрального района в сторону Тракторозаводского района и напротив одного из домов совершил наезд на световую опору № 484. В результате ДТП водитель с травмами был доставлен в больницу.
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