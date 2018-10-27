



Администрации Урюпинского района Волгоградской области не удалось приобрести иномарку почти за 1,8 миллиона рублей. Как сообщает ИА «Высота 102», на предложение МКУ «Муниципальная эксплуатационная служба» поучаствовать в аукционе не нашлось ни одного желающего. Между тем, районным властям понадобился, судя по техническим характеристикам, автомобиль премиум-класса – седан белого или белого перламутрового цвета с объемом двигателя не менее 2490 куб.см., мощностью не менее 180 лошадиных сил. Ко всему этому прилагаются подогрев передних сидений, обвивка сидений кожей, электрорегулировка водительского и переднего пассажирского сиденья, круиз-контроль, аудиосистема, мультимедийная система с цветным дисплеем и т.д. Деньги на новое авто нашлись в бюджете Урюпинского района.

Между тем, несостоявшаяся закупка не лишает возможности чиновников вновь попытать счастья. И все-таки получить желаемое. Ведь, кто ищет, тот всегда найдет. Как известный герой фильма «Бриллиантовая рука»: «А у вас есть такой же халат, но с перламутровыми пуговицами?».







