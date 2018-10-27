В Волгограде в ДТП погиб 5-летний мальчик

Происшествия 27.10.2018 09:33
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27.10.2018 09:33
ДТП со смертельным исходом произошло накануне около полуночи в Краснооктябрьском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, по предварительной информации 27-летняя женщина, управляя автомашиной «Лада Калина», двигаясь по ул. Менделеева со стороны улицы Еременко в сторону 3-й продольной магистрали совершила наезд на бордюрной камень. После чего машина опрокинулась сначала в кювет, затем налетела на придорожный щит и железную трубу. В результате ДТП 5-летний мальчик-пассажир от полученных травм скончался на месте, водитель и 11-летний мальчик, который тоже находился в салоне, доставлены в больницу.
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