Расследования

"Зайти незамеченным": как работает система безопасности в учебных заведениях Волгограда

Расследования 23.10.2018 20:10
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23.10.2018 20:10

Журналисты ИА "Высота 102" проинспектировали систему безопасности в учебных заведениях Волгограда. В какие вузы и колледжи, как говорится, и мышь не пролезет, а куда можно пройти человеку с улицы да еще и с тяжелым рюкзаком  без особых проблем? Подробности – в репортаже. 


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