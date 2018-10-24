Расследования 23.10.2018 20:10
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23.10.2018 20:10
Журналисты ИА "Высота 102" проинспектировали систему безопасности в учебных заведениях Волгограда. В какие вузы и колледжи, как говорится, и мышь не пролезет, а куда можно пройти человеку с улицы да еще и с тяжелым рюкзаком без особых проблем? Подробности – в репортаже.
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