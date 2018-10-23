Экономика

В Волгоградской области выберут новых перевозчиков для сбора мусора

Экономика 23.10.2018 16:18
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23.10.2018 16:18


ООО «Управление отходами – Волгоград» объявило три тендера на сбор твердых бытовых отходов на территории Волгоградской области. Совокупная стоимость трех контрактов составляет более 4,5 млрд рублей, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на  RosTender.info.
Победители тендеров будут обслуживать три зоны – Волжскую (город Волжский  и 6 районов), Северную (город Камышин и 11 районов) и Северо-Западную (города Михайловка, Урюпинск, Фролово и 11 районов). Стоимость контрактов, действующих до конца 2021 года, составляет 1,6 млрд рублей, 1,3 млрд рублей и 1,5 млрд рублей. Финансирование ведется из собственных средств «Управление отходами – Волгоград», как следует из документации тендеров.
Заявки от участников тендеров принимаются до 7 ноября, а 12 ноября планируется подвести их итоги и выбрать победителей.
Напомним, ООО «Управление отходами - Волгоград» получило статус регионального оператора в сфере обращения с отходами по итогам конкурса. В настоящее время компания рассылает уведомления в различные организации с предложением заключения договоров на вывоз отходов. Однако при этом "мусорный" тариф  в Волгоградской области до сих пор не утвержден. Региональный оператор приступит к работе уже с 1 января 2019 года.

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