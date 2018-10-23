Футбольный Волгоград: стартует турнир среди дворовых команд





Компания «МегаФон» проведет в Волгограде любительский турнир по футболу среди дворовых команд. Соревнования будут проходить на спортивной площадке, полностью реконструированной оператором по оригинальному дизайн-макету.

Первые игры состоятся уже в эти выходные, 27-28 октября, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба оператора.

на сайте проекта по 25 октября включительно. К участию в турнире допускаются только любители — то есть обычные жители города. Регистрация команд идетпо 25 октября включительно.

Команда-победитель получит в подарок эксклюзивную дизайнерскую экипировку для всех игроков, годовой абонемент на услуги профессионального футбольного тренера и подписку на спортивные пакеты МегаФон.ТВ.

Чемпионат мира зарядил любовью к футболу миллионы граждан России. Поддерживая этот интерес, «МегаФон» восстановил по одной спортивной площадке в тех городах, где минувшим летом вершились судьбы мирового футбола.

В Волгограде — площадка во дворе по адресу ул. Лавочкина 6/2 (это в Ворошиловском районе). На создание футуристичного рисунка автора вдохновили героическая судьба города и многообразие культур: летом в Волгоград заглянули африканцы, азиаты и европейцы. Проект был отобран в ходе творческого конкурса. Его автором-победителем стала дизайнер Александра Кокачева.

«Во время Чемпионата мира вся страна была преисполнена гордостью за сборную, показавшую отличную игру. Она тронула даже тех, кто не следит за футбольными достижениями и не знает поименно выходивших на поле игроков. После Чемпионата, популярность футбола достигла нового пика, и хочется, чтобы у любителей этого вида спорта были достойные площадки — с хорошим покрытием, целыми сетками и дизайном, вдохновляющим их выйти на новый уровень, — отмечает руководитель по спонсорству и партнерству компании «МегаФон» Александр Жеребцов.

Цель проекта «Футбольная культура» от «МегаФона» — создать яркие места, где каждому было бы приятно и удобно находиться. Это главная миссия всего проекта, ведь футбол начинается с каждого из нас.



