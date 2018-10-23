Футбольный Волгоград: стартует турнир среди дворовых команд

Спорт 23.10.2018 14:41
664 0
23.10.2018 14:41
Компания «МегаФон» проведет в Волгограде любительский турнир по футболу среди дворовых команд. Соревнования будут проходить на спортивной площадке, полностью реконструированной оператором по оригинальному дизайн-макету.
Первые игры состоятся уже в эти выходные, 27-28 октября, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба оператора.
К участию в турнире допускаются только любители — то есть обычные жители города. Регистрация команд идет на сайте проекта по 25 октября включительно.
Команда-победитель получит в подарок эксклюзивную дизайнерскую экипировку для всех игроков, годовой абонемент на услуги профессионального футбольного тренера и подписку на спортивные пакеты МегаФон.ТВ.
Чемпионат мира зарядил любовью к футболу миллионы граждан России. Поддерживая этот интерес, «МегаФон» восстановил по одной спортивной площадке в тех городах, где минувшим летом вершились судьбы мирового футбола.
В Волгограде — площадка во дворе по адресу ул. Лавочкина 6/2 (это в Ворошиловском районе). На создание футуристичного рисунка автора вдохновили героическая судьба города и многообразие культур: летом в Волгоград заглянули африканцы, азиаты и европейцы. Проект был отобран в ходе творческого конкурса. Его автором-победителем стала дизайнер Александра Кокачева.
«Во время Чемпионата мира вся страна была преисполнена гордостью за сборную, показавшую отличную игру. Она тронула даже тех, кто не следит за футбольными достижениями и не знает поименно выходивших на поле игроков. После Чемпионата, популярность футбола достигла нового пика, и хочется, чтобы у любителей этого вида спорта были достойные площадки — с хорошим покрытием, целыми сетками и дизайном, вдохновляющим их выйти на новый уровень, — отмечает руководитель по спонсорству и партнерству компании «МегаФон» Александр Жеребцов.
Цель проекта «Футбольная культура» от «МегаФона» — создать яркие места, где каждому было бы приятно и удобно находиться. Это главная миссия всего проекта, ведь футбол начинается с каждого из нас.
Реклама
Популярное по теме
06.10.2018 17:54
11753 6
23.09.2018 19:50
14278 0
13.10.2018 09:57
7528 0
Волгоградские кикбоксеры везут с чемпионата Европы «золото» и «бронзу»21.10.2018 21:48
"Ротор" и "Мордовия" сыграли вничью на "Волгоград Арене"20.10.2018 17:55
«Будущее зависит от тебя»: победители турнира приедут на тренировку в Волгоград18.10.2018 12:41
Впервые за 32 года : волгоградский «Ротор» обыграл «СКА-Хабаровск»13.10.2018 09:57
Звезда «Ротора» Олег Веретенников возвращается в волгоградский футбольный клуб08.10.2018 17:06
Зона вылета, до свидания: «Ротор» обыграл «Краснодар-2» на «Волгоград Арене»06.10.2018 17:54
Волгоградский «Ротор» назвали командой-призраком05.10.2018 09:25
"Сожри говядину!": боевой дух волгоградского "Ротора" решили поднять массовым поеданием мяса01.10.2018 17:06
Волгоградский "Ротор" на выезде сыграл вничью с "Армавиром"30.09.2018 19:18
Объекты временной инфраструктуры для ЧМ в Волгограде передадут в собственность региона27.09.2018 12:59
«Ротор» провел удачный матч с «Нижним Новгородом» на «Волгоград Арене»23.09.2018 19:50
Матч волгоградского "Ротора" и "Балтики" в Калининграде закончился дракой и удалением20.09.2018 08:17
Первый волгоградский турнир среди стоматологов по мини-футболу выявил победителей17.09.2018 11:54
Волгоградская ватерполистка внесла вклад в "серебро" сборной России на чемпионате Европы16.09.2018 21:43
Болельщики волгоградского «Ротора» потребовали отставки гендиректора клуба15.09.2018 20:08
Реклама