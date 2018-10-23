Спорт

Футбольный Волгоград: стартует турнир среди дворовых команд

Спорт 23.10.2018 14:41
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23.10.2018 14:41


Компания «МегаФон» проведет в Волгограде любительский турнир по футболу среди дворовых команд. Соревнования будут проходить на спортивной площадке, полностью реконструированной оператором по оригинальному дизайн-макету.
Первые игры состоятся уже в эти выходные, 27-28 октября, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба оператора. 
К участию в турнире допускаются только любители — то есть обычные жители города. Регистрация команд идет на сайте проекта по 25 октября включительно. 
Команда-победитель получит в подарок эксклюзивную дизайнерскую экипировку для всех игроков, годовой абонемент на услуги профессионального футбольного тренера и подписку на спортивные пакеты МегаФон.ТВ.
Чемпионат мира зарядил любовью к футболу миллионы граждан России. Поддерживая этот интерес, «МегаФон» восстановил по одной спортивной площадке в тех городах, где минувшим летом вершились судьбы мирового футбола.
В Волгограде — площадка во дворе по адресу ул. Лавочкина 6/2 (это в Ворошиловском районе). На создание футуристичного рисунка автора вдохновили героическая судьба города и многообразие культур: летом в Волгоград заглянули африканцы, азиаты и европейцы. Проект был отобран в ходе творческого конкурса. Его автором-победителем стала дизайнер Александра Кокачева.
«Во время Чемпионата мира вся страна была преисполнена гордостью за сборную, показавшую отличную игру. Она тронула даже тех, кто не следит за футбольными достижениями и не знает поименно выходивших на поле игроков. После Чемпионата, популярность футбола достигла нового пика, и хочется, чтобы у любителей этого вида спорта были достойные площадки — с хорошим покрытием, целыми сетками и дизайном, вдохновляющим их выйти на новый уровень, — отмечает руководитель по спонсорству и партнерству компании «МегаФон» Александр Жеребцов.
Цель проекта «Футбольная культура» от «МегаФона» — создать яркие места, где каждому было бы приятно и удобно находиться. Это главная миссия всего проекта, ведь футбол начинается с каждого из нас.

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