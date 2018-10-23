Экономика

ПАО «Волгоградэнергосбыт»: передаем показания по-новому

Экономика 23.10.2018 09:18
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23.10.2018 09:18


ПАО «Волгоградэнергосбыт» напоминает о необходимости передачи показаний приборов учета 23-25 числа для расчета оплаты потребленной электроэнергии. Сделать это быстро и без особых усилий помогут новые сервисы  контакт-центра.
Как пояснили ИА «Высота 102» в пресс-службе оператора, теперь звонки абонентов принимает и электронный речевой помощник — это позволяет снизить время ожидания ответа. Робот предложит назвать номер лицевого счета и «запишет» показания. Кстати, работает программа и на прием показаний многотарифных счетчиков. Выделенный номер для звонков на сервис - 68-43-88.
Единый многоканальный номер Контакт-центра ПАО «Волгоградэнергосбыт» прежний: 13-99. Потребителям, проживающим за пределами Волгограда, необходимо набирать короткий код города 844. Номер для мобильных абонентов: +7-8442-96-07-03.
Другое новшество для передачи показаний — чат на сайте компании, где операторы незамедлительно отреагируют на ваши запросы.
Показания принимают также по СМС и электронной почте (адреса указаны на сайте компании www.energosale34.ru).
По-прежнему, передать показания можно в Личном кабинете. Нелишне в нем настроить почтовую напоминалку о необходимости передать показания, которая будет приходит автоматически  на электронную почту.
Остается напомнить, что в соответствии с пунктом  59 Правил предоставления коммунальных услуг в случае непредставления потребителем показаний индивидуального, общего (квартирного), комнатного прибора  плата рассчитывается по среднемесячному объему потребления. По истечении 3-х месяцев при отсутствии показаний плата рассчитывается исходя из нормативов потребления электроэнергии.
Фото:gazsvet1.ru

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