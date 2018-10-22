Аналитика

Жителей Волгограда мало волнует вопрос выбора имени для аэропорта

Аналитика 22.10.2018 20:05
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22.10.2018 20:05



В информационном выпуске ИА «Высота 102» сегодня: аварийное жилье как судьба, солнечные часы в авиационном стиле, власти решили топить. 
Программы ИА «Высота 102» выходят и в эфире «Муниципального телевидения Волгограда». Смотрите нас в будние дни ежедневно в эфире в 19:00, а по кабельному вещанию в 21:00, 01:00 и 3:00.

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