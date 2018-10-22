Экс-председатель Краснослободской думы Волгоградской области все-таки поедет в колонию





Волгоградский областной суд оставил без изменения приговор Краснослободского районного суда Волгоградской области в отношении бывшего председателя думы городского поселения Краснослободска Андрея Бондарева. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина, приговором суда первой инстанции Бондарев признан виновным в покушении на мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения (ч. 3 ст. 30, ч.3 ст. 159 УК РФ) и приговорен к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом 50 тыс.рублей и запретом занимать должности в органах власти в течение 1 года.

В августе 2017 года к Бондареву обратилась знакомая, которая попросила его содействия в принятии представительным органом решения об изменении категории земельного участка – с зоны специального назначения на зону застройки объектами личных подсобных хозяйств. При этом принятие подобных решений осуществлялось коллегиально и не входило в личную компетенцию председателя думы. Однако Бондарев решил на этом заработать и попросил за свои услуги 200 тыс.рублей. Деньги передавались в рамках оперативных мероприятий под контролем сотрудников правоохранительных органов.

После получения денег 22 марта 2018 года председатель думы был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Оперативное сопровождение расследования уголовного дела осуществлялось сотрудниками ГУ МВД и УФСБ России по Волгоградской области. Расследование уголовного дела проводилось СУ СК России по Волгоградской области. Вину в покушении на мошенничество председатель думы признал в полном объеме. Вместе с тем, Бондарев посчитал приговор суда первой инстанции чрезмерно суровым и обжаловал его в апелляционном порядке. Волгоградский областной суд, с учетом мнения прокуратуры региона, оставил приговор суда первой инстанции в отношении Бондарева без изменения. Приговор вступил в законную силу.

Напомним, Андрей Бондарев был не только спикером думы, но и возглавлял фракцию "Единой России" в городском представительном органе.







