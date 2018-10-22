Общество

В Волгоградской области более 14 тысяч человек – «заложники» аварийного жилья

Общество 22.10.2018 15:02
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22.10.2018 15:02


В Волгоградской области 14050 человек проживают в домах, признанными аварийными. Причем почти все аварийные дома получили такой статус из-за физического износа. Как сообщили ИА «Высота 102» в комитете строительства Волгоградской области, на сегодняшний момент таковых домов, признанных аварийными после 1 января 2012 года, в регионе насчитывается 433. Большая часть из них находится в областном центре – 354. В городе-герое в ветхих домах проживают 12477 человек. Всего в регионе - 18 муниципальных образований, где остается аварийное жилье. Например, в Волжском – 14 аварийных домов, в Ольховском районе – 13, а вот в Жирновском – всего один. 
Ранее, напомним, в Волгоградской области переселение граждан из аварийного жилья, получившего такой статус до 1 января 2012 года,  происходило в рамках федеральной программы с участием финансирования местных бюджетов. Однако программа закончила свое действие в конце прошлого года. Собственных средств для расселения граждан из аварийного жилья у муниципалитетов не хватает. На федеральном уровне обсуждались разные варианты решения этой проблемы. Например, строить для обитателей аварийных домов арендное жилье, выдавать им льготную ипотеку на приобретение новых квартир и т.д. Но в итоге никаких решений принято не было, а люди и по сей день вынуждены рисковать своими жизнями, оставаясь в опасных помещениях.  По информации СМИ, в следующем году, вероятно, программа переселения граждан из аварийного жилья заработает вновь. Но каковы будут объемы ее финансирования – пока неизвестно. 

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