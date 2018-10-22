Происшествия

Семеро благополучных: Студенты колледжа из Волжского задержаны при фасовке наркотиков

Происшествия 22.10.2018 13:33
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22.10.2018 13:33



Семеро студентов одного из колледжей Волжского, среди которых четверо – несовершеннолетние, задержаны по подозрению в покушении на незаконный сбыт наркотических средств, совершенных группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, примерно в конце августа текущего года посредством мессенджера сети Интернет неизвестный предложил троим жителям Волжского «легкий заработок» - заниматься раскладкой наркотических средств на территории города. Парни согласились и привлекли к совершению преступления еще четверых своих приятелей. Соучастники через короткие сообщения получали от так называемого координатора информацию о тайниках с «оптовой» партией наркотиков, которую должны были фасовать и раскладывать дозы запрещенного средства уже в свои тайники, о местах которых сообщать «работодателю» ответным сообщением. 9 октября текущего года подозреваемые по наводке забрали с территории Красноармейского района Волгограда более 300 граммов синтетического наркотического средства, которое перевезли в Волжский, где в гаражном боксе планировали осуществить фасовку. Преступные действия членов группы были пресечены оперативными сотрудниками областного Главка МВД и УФСБ России по Волгоградской области. Свою вину в содеянном они уже полностью признали. 
Установлено, что несовершеннолетние сообщники преступления воспитывались в благополучных семьях. Ранее в поле зрения правоохранительных структур и органов системы профилактики никогда не попадали.

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