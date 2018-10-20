



В Волгоградской области на 1000 мужчин приходится 1159 женщин. Такие данные, как сообщает ИА «Высота 102», опубликовал Волгоградстат. Так, на начало этого года численность мужчин в регионе составила 1167,6 тысячи человек, а женщин – 1353,7 тысячи.

Примечательно, что в младших и средних возрастах численность мужчин преобладает над численностью женщин за счет большего числа рождающихся младенцев мужского пола. Выравнивание половой структуры и последующее превышение численности женщин наступает после 38 лет, что связано с более высокой смертностью мужчин.

В Волгоградской области на начало 2018 года возрастная структура населения сложилась следующим образом: 17,2% - население моложе трудоспособного возраста, 55,4% - трудоспособного и 27,4% - старше трудоспособного возраста.

Согласно международным критериям, население считается старым, если доля людей в возрасте 65 лет и более во всем населении превышает 7%. В настоящее время каждый шестой житель региона (16,5%) находится в возрасте 65 лет и более. Процесс демографического старения населения в гораздо большей степени характерен для женщин.

В структуре населения вышеуказанных возрастов женщины составляют две трети (66,7%). В возрастной группе 85 лет и более численность женщин превышает численность мужчин в 3,1 раза. Средний возраст населения области на начало 2018 года составил 41,1 лет (у мужчин 38,2 и у женщин 43,5 года).



