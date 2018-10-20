Мэрия Волгограда заказала доставку военной техники





БТР, танки, зенитные установки привезут в Волгоград по заказу мэрии из нескольких регионов России. Как сообщает ИА «Высота 102», за доставку семи единиц военной техники администрация готова заплатить 1,2 млн рублей. Электронный аукцион объявлен на сайте государственных закупок. Боевые машины, к счастью, не пополнят автопарк городской администрации, а займут почетные места в обновленном сквере возле парохода «Гаситель». Из Костромской области в город-герой привезут БТР- 60, из станицы Кущевская Краснодарского края – танк Т-62 и боевую разведывательную машину БРМ 1К, из Свердловской области - реактивную систему залпового огня «Град-1» на базе ЗИЛ. Зенитная пушка С-60 и гаубица Д-1 приедут в Волгоград из Курганской области, из поселка Городище Владимирской области доставят зенитную самоходную установку ЗСУ-23-4.

Напомним, на Центральной набережной Волгограда в пойме реки Царица завершается реконструкция сквера возле памятника речникам волжского бассейна. Стоимость проводимых работ составляет 17,9 млн рублей. Старый разбитый тротуар возле объекта культурного наследия меняют на новую брусчатку. Здесь же появятся двухметровые парковые диваны, выполненные из декоративного бетона с добавлением натуральной мраморной крошки, предусмотрены новая система освещения и озеленение.

Пожарный пароход «Гаситель» был спущен на воду в 1903 году. Участвовал в Гражданской войне и Сталинградской битве. Осенью 1942 года изрешеченный «Гаситель» затонул в ходе выполнения очередного рейса. После Великой Отечественной войны судно подняли, до 1965 года «гаситель» служил пожарным пароходом. В 1977 году его установили в сквере на набережной Волги в устье реки Царицы в качестве памятника.



