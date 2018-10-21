Строители «выбивают» оплату за ремонт причалов в речпорту Волгограда

Общество 21.10.2018 11:25
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21.10.2018 11:25
Более полумиллиона рублей задолжал субподрядчик субсубподрядчику за выполнение комплекса строительно-монтажных работ в границах речного порта Волгограда на участке от 10 до 15 причала. Как сообщает ИА "Высота 102", арбитражный суд Волгоградской области, куда с иском обратилось ООО "Волжскинвест" (субсубподрядчик), принял решение взыскать долг с субподрядчика - АО "Волгоградское монтажное управление Гидромонтаж".
Согласно материалам дела, договор между этими двумя фирмами был заключен в декабре 2017 года. Субподрядчик поручил субсубподрядчику выполнить комплекс работ по объекту капитального строительства "Обустройство территории Центральной набережной Волгограда имени 62- ой Армии". ООО "Волжскинвест" должен был провести строительно-монтажные работы причального участка протяженностью 825,6 м. Для этого отводился срок - неделя. Субсубподрядчик все исполнил, уложившись в указанные договором требования, почти за 2 миллиона рублей. Стороны подписали акт о приемке выполненных работ, без замечаний по качеству и объемам.
Субподрядчик был обязан осуществить оплату не позднее 19 января 2018 года, однако перечислил не всю сумму. Арбитражный суд Волгоградской области в этом споре встал на строну субсубподрядчика. Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано.
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