В Волгограде областной суд усилил приговор пластическому хирургу за смерть пациентки





Обвинительный приговор в отношении пластического хирурга, гендиректора клиники «Изабелла» Марсело Нтире оставлен в силе, но с учетом некоторых изменений. Помимо отбывания наказания в колонии общего режима ему также запрещено три года заниматься медицинской деятельностью. Такое решение сегодня вынес Волгоградский областной суд, рассматривая дело в апелляционной инстанции, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе облсуда. Осужденный в заседании участвовал по видеоконференцсвязи, находясь в камере СИЗО.

Напомним, в июне текущего года врача приговорили к трем годам колонии общего режима за нарушение правил безопасности, повлекших смерть 23-летней Марии Делюкиной. Также суд обязал его выплатить миллионную компенсацию ее родственникам. Но суд первой инстанции не накладывал на врача дополнительное наказание в виде запрета на осуществление медицинской деятельности. Девушка скончалась от анафилактического шока во время операции по коррекции подбородка.

Пластический хирург обжаловал в апелляционной инстанции приговор, но рассмотрение жалобы из-за его болезни затянулось. После чего врача взяли под арест. У больничной палаты хирурга поставили конвой, а как только ему стало лучше, конвоировали в следственный изолятор.





Нтире свою вину в совершенном преступлении не признает, поясняя, что пациентка погибла не от его действий, а от реакции на правильно введенный препарат, которую предсказать было невозможно. Адвокаты осужденного в апелляционной инстанции потребовали отменить приговор и возвратить дело прокурору. По мнению стороны защиты, в материалах расследования есть существенные пробелы и неточности, которые нельзя устранить в суде.

Представители фигуранта дела заявили, что считают неверными выводы суда первой инстанции. Так, Нтире вменили отсутствие во время операции и в штате клиники анестезиолога. Защита считает, что в амбулаторной клинике такой врач не требуется в соответствии с приказом Минздрава, который действовал на момент проведения операции. Также защита не согласна с тем, что у девушки было хроническое заболевание и плохие анализы, на которые врач, якобы, не обратил внимания. Материалами дела, считает защита, факт заболевания у Делюкиной не подтверждается.

Кроме того, защитник хирурга заявил суду, что неправильно называть Марию Делюкину рядовым потребителем, до которого врач не донес все возможные последствия операции. По словам адвоката, девушка являлась студенткой пятого курса факультета стоматологии Волгоградского медуниверситета, поэтому больше являлась врачом, чем потребителем. А, стало быть, не могла не знать о том, что на анестезию возможна аллергическая реакция. Это заявление вызвало возмущение у представителя потерпевшей, который, впрочем, также выразил недовольство вынесенным судебным решением.

По убеждению матери погибшей, Нтире заслуживает более жесткого наказания, поскольку в содеянном не раскаялся, а она потеряла единственного ребенка и, как следствие, смысл жизни.



