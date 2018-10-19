В Волгоградской области охотнику «выставят счет» за убитую им птицу





Штраф до 4 тысяч рублей или лишение права расчехлять ружье в течение двух лет грозит охотнику, который незаконно добыл три водоплавающие птицы в Городищенском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в облкомприроды, нарушение было выявлено на территории охотхозяйства "Варваровское". У охотника не оказалось при себе разрешения на добычу охотничьих ресурсов и путевки. Однако отсутствие документов не помешало ему незаконно добыть три особи лысухи, за что в отношении нарушителя был составлен административный протокол.

Помимо административного наказания охотник должен будет возместить ущерб, причиненный объектам животного мира. По предварительным подсчетам, он составит 5400 рублей.



