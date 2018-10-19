



Девять несанкционированных свалок должна ликвидировать администрация Кировского района Волгограда. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Светлана Чайковская, такое решение принял суд по иску надзорного ведомства.

Так, в ходе проверки соблюдения требований законодательства по обращения с отходами в Кировском районе было выявлено 9 несанкционированных мест размещения отходов на общей площади 4 731 кв.м., общим объемом 1 950 куб.м.

Прокуратура обратилась с иском в районный суд, который удовлетворил заявленные требования в полном объеме. Решение в законную силу пока не вступило и может быть обжаловано.



