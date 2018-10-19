МЕГАМИКС заинтересован в молодых кадрах





Производственную площадку компании «МЕГАМИКС» посетили сегодня студенты кафедры «Биоинженерия и биоинформатика» Волгоградского государственного университета. Как сообщает ИА «Высота 102», начало экскурсии началось с инструктажа по технике безопасности и демонстрации презентационных роликов.

А затем будущие биоинженеры полностью погрузились в атмосферу высокотехнологичного, интенсивно развивающегося предприятия, применяющего инновационные технологии в производстве кормовой продукции для животных.

Живой интерес вызвал производственный цех. Ведущие специалисты доступно рассказали о производстве, технологиях, оборудовании, и, конечно, про возможности современной испытательной лаборатории, которая является одним из европейских лидеров по количественному и качественному контролю кормов и кормовых компонентов.

В аналитическом центре студенты увидели самые современные приборы и новейшее оборудование отечественных и зарубежных производителей из США, Кореи, Австралии, Японии и стран Европы. Узнали, что исследования проводятся более чем по 270 показателям качества, и каждая производственная партия сырья в обязательном порядке проходит контроль перед перемещением на производство.

Студенты были впечатлены увиденным, активно задавая связанные с аналитикой и логистикой производства вопросы. По словам многих студентов, кто побывал сегодня на предприятии, они всерьез рассматривают компанию «МЕГАМИКС» в качестве возможного места будущей работы. В свою очередь руководство компании весьма заинтересовано в высокообразованных и готовых к внедрению новых технологий кадрах.

Как пояснила руководитель службы управления персоналом Екатерина Гаспарова, профессиональная ориентация молодёжи и повышение информационной открытости–приоритетные направления компании «МЕГАМИКС». Вовлечение студентов в многообразие промышленной среды, а также создание условий, способствующих профессиональному самоопределению, профессиональной ориентации являются эффективным инструментом. Сегодня компания «МЕГАМИКС» ждет молодых специалистов для работы в Волгограде и в Липецкой области и открыта для сотрудничества с вузами по профильным направлениям.

Подробности – в видеорепортаже ИА «Высота 102».