Полицейские задержали 22-летнего подозреваемого в убийстве матери двоих малолетних детей в Городищенском районе. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня официальный представитель МВД России Ирина Волк, им оказался бывший работник фермерского хозяйства, который знал, что в доме фермера есть крупная сумма денег.

Напомним, что несколько дней назад в частном доме в хуторе Варламов с множественными телесными повреждениями было обнаружено тело 42-летней супруги местного фермера. Ее убили на глазах двоих малолетних детей. По данному факту СУ СКР по региону возбудил уголовное дело об убийстве.

Согласно выводам судебно-медицинской экспертизы, смерть женщины наступила в результате открытой черепно-мозговой травмы.

Благодаря грамотно спланированным и качественно проведенным совместно с оперативными сотрудниками полиции следственным действиям и оперативно-розыскным мероприятиям удалось установить и задержать лицо, причастное к жестокой расправе. Им оказался бывший работник убитой. Он сообщил, что является студентом первого курса одного из волгоградских вузов, где учится на юриста.





По данным следствия, подозреваемый в конце сентября этого года в составе бригады строил фермеру гараж. В общей сложности он проработал на этом объекте всего шесть дней, но этого времени ему хватило, чтобы спланировать преступление. Его целью были денежные средства и другие ценности. Рано утром 13 октября он проник в дом, где в это время находились двое малолетних детей и их 42-летняя мать, и стал обыскивать жилище. Будучи застигнутым потерпевшей на месте преступления, злоумышленник нанес находившимся у него в руках молотком несколько ударов по голове женщины. Травмы оказались смертельными.

По ходатайству следователя в отношении него судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Свою вину в содеянном злоумышленник уже полностью признал, подробно рассказав об обстоятельствах совершенного им преступления в ходе проведенной с его участием проверки показаний на месте.

Со слов задержанного мотивом послужило трудное материальное положение и наличие долговых обязательств.