Расследования 18.10.2018 12:12
5178 20
18.10.2018 12:12
Полицейские задержали 22-летнего подозреваемого в убийстве матери двоих малолетних детей в Городищенском районе. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня официальный представитель МВД России Ирина Волк, им оказался бывший работник фермерского хозяйства, который знал, что в доме фермера есть крупная сумма денег.
Напомним, что несколько дней назад в частном доме в хуторе Варламов с множественными телесными повреждениями было обнаружено тело 42-летней супруги местного фермера. Ее убили на глазах двоих малолетних детей. По данному факту СУ СКР по региону возбудил уголовное дело об убийстве.
Согласно выводам судебно-медицинской экспертизы, смерть женщины наступила в результате открытой черепно-мозговой травмы.
Благодаря грамотно спланированным и качественно проведенным совместно с оперативными сотрудниками полиции следственным действиям и оперативно-розыскным мероприятиям удалось установить и задержать лицо, причастное к жестокой расправе. Им оказался бывший работник убитой. Он сообщил, что является студентом первого курса одного из волгоградских вузов, где учится на юриста.
По данным следствия, подозреваемый в конце сентября этого года в составе бригады строил фермеру гараж. В общей сложности он проработал на этом объекте всего шесть дней, но этого времени ему хватило, чтобы спланировать преступление. Его целью были денежные средства и другие ценности. Рано утром 13 октября он проник в дом, где в это время находились двое малолетних детей и их 42-летняя мать, и стал обыскивать жилище. Будучи застигнутым потерпевшей на месте преступления, злоумышленник нанес находившимся у него в руках молотком несколько ударов по голове женщины. Травмы оказались смертельными.
По ходатайству следователя в отношении него судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Свою вину в содеянном злоумышленник уже полностью признал, подробно рассказав об обстоятельствах совершенного им преступления в ходе проведенной с его участием проверки показаний на месте.
Со слов задержанного мотивом послужило трудное материальное положение и наличие долговых обязательств.
Реклама
Популярное по теме
29.09.2018 17:32
20961 0
02.10.2018 16:04
31062 16
24.09.2018 11:10
19161 5
Жителя Курской области надолго отправили в тюрьму за тайники-закладки в Волгограде18.10.2018 15:22
Расследования 18.10.2018 15:22
400 2 Обсудить
В Волгограде судят организаторов подпольного казино18.10.2018 11:38
Расследования 18.10.2018 11:38
1024 5 Обсудить
Преступление не тяжкое: в дело молодогвардейца, погубившего семью в ДТП под Волгоградом, вкралась опечатка17.10.2018 14:46
Расследования 17.10.2018 14:46
9468 15 Обсудить
В Волгоградской области судят водителя самосвала за смерть подростка в ДТП17.10.2018 13:33
Расследования 17.10.2018 13:33
1620 0 Обсудить
Покатались на "буханке": в Волгограде угонщики старенького УАЗа выслушали приговор17.10.2018 11:33
Расследования 17.10.2018 11:33
4633 7 Обсудить
Телефонный мошенник из Волгограда осужден за обман пенсионеров в Ростовской области17.10.2018 09:40
Расследования 17.10.2018 09:40
1684 0 Обсудить
Компенсация за страдания: в Волгограде вдова бизнесмена Брудного требует 10 млн рублей16.10.2018 17:49
Расследования 16.10.2018 17:49
4459 8 Обсудить
В Волгограде будут судить хакера за вредоносную атаку на сайт краснодарского СМИ16.10.2018 14:49
Расследования 16.10.2018 14:49
1776 0 Обсудить
После скандала с финансами в Волгоградском молодежном театре возбудили уголовное дело16.10.2018 11:56
Расследования 16.10.2018 11:56
6449 10 Обсудить
Бывший директор агрокомбината в Волгоградской области пошел под суд за махинации и неуплату налогов15.10.2018 15:30
Расследования 15.10.2018 15:30
6054 10 Обсудить
В Волгограде культуриста будут судить за контрабанду анаболических стероидов12.10.2018 12:06
Расследования 12.10.2018 12:06
3130 7 Обсудить
Из больницы в СИЗО: В Волгограде осужденного за смерть пациентки пластического хирурга посадили в общую камеру12.10.2018 10:54
Расследования 12.10.2018 10:54
6573 20 Обсудить
Ради детских пособий жительница Волгоградской области подделала справку о рождении дочери11.10.2018 17:40
Расследования 11.10.2018 17:40
3243 1 Обсудить
Заказал убийство: в Волгограде житель Москвы угрожал судье расправой11.10.2018 16:24
Расследования 11.10.2018 16:24
9425 8 Обсудить
Под Волгоградом бывший судебный пристав изъял чужую технику, чтобы сдать ее в металлолом11.10.2018 09:45
Расследования 11.10.2018 09:45
3078 14 Обсудить
Реклама