В Волгограде «Киа Спортаж» сгорела на дороге в час пик

Происшествия 17.10.2018 20:10
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17.10.2018 20:10
Автомобиль «Киа Спортаж» сегодня вечером сгорел на глазах десятков автомобилистов в час пик в Дзержинском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном управлении МЧС, сообщение о возгорании иномарки на улице Землячки поступило в оперативные службы в 18.08. Прибывшие на место происшествия пожарные расчеты потушили пылающую иномарку, которая была охвачена огнем по всей площади. Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания автомобиля выясняются.
Фото и видео из группы "Жесть Волгограда", Вконтакте.
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