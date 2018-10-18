Экономика 18.10.2018 09:03 Реклама
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18.10.2018 09:03
Компания «Сингента» проведет 30 октября вебинар о новом препарате, который защищает семена кукурузы от болезней.
Новый продукт компании «Сингента» — «Максим Кватро» — позволяет свести риски развития устойчивости патогенов на нет, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании «Сингента».
Ранее компания предлагала семена кукурузы, обработанные препаратом «Максим XL». Однако ресурсосберегающие технологии, ранние сроки сева, плохая заделка растительных остатков привели к ухудшению фитосанитарной ситуации.
Распространение фузариозных грибов, которые вызывают в зерне микотоксины, опасны для людей и сельхозживотных, поэтому инфицированный урожай подлежит уничтожению.
«Максим Кватро» препятствует развитию фузариоза, а также оказывает антистрессовое действие на кукурузу.
Среди болезней, с которыми еще борется препарат, — альтернариозная, фузариозная, гельминтоспориозная, питиозная корневые гнили, плесневение семян и др.
В его состав входят действующие вещества с различным механизмом действия, что обеспечивает максимальную длительную защиту семян кукурузы от болезней. «Максим Кватро» позволяет получить равномерные всходы независимо от сроков сева и погодных условий.
Специалисты уточнили, что сочетание препаратов «Максим Кватро» и «Форс Зеа» поможет обеспечить защиту растений не только от болезней, но и вредителей, в наиболее уязвимой фазе развития.
Получить подробную информацию о продукте можно на вебинаре 30 октября в 11:00.
Все вопросы о средствах защиты растений можно задать по телефону горячей линии агрономической поддержки: 8 (800) 200-82-82
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