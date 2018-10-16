В Калаче-на-Дону Волгоградской области ждут звезд рыболовного Ютуба

Общество 16.10.2018 10:49
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16.10.2018 10:49
В Калачевском районе 18 октября стартует чемпионат Волгоградской области по ловле донной удочкой. На Волго-Донском судоходном канале им. Ленина в районе поселка Октябрьский сразятся в борьбе за победный вес трофеев более 50 спортсменов и не только из Волгоградской области, сообщили ИА «Высота 102» организаторы.
По традиции чемпионат региона носит открытый характер и на него съезжаются рыболовы-спортсмены высокого класса со всей России. Доночники, занимающие высокие места в общероссийском рейтинге, стараются участвовать в подобных соревнованиях, чтобы завершить сезон с максимальным количеством зачетных баллов.
Манит их обилие рыбы и бонусных экземпляров в наших водоемах, транспортная доступность и наличие развитой инфраструктуры в местах соревнований, а также отсутствие рыболовного прессинга.
В этом году по словам вице-президента РОО «Волгоградская областная Федерация рыболовного спорта» Алексея Герасимова, в числе участников соревнований многократный призер всероссийских и международных соревнований, обладатель кубка России по ловле донной удочкой 2018 года, член сборной России Владимир Павлищев, чемпион России 2017 г. Андрей Хорошкевич, мастер спорта России, обладатель Кубка Дружбы в Белоруссии Алексей Белюсев.
Отправили заявки на участие и такие звезды рыболовного YouTube, обладатели многочисленных спортивных титулов, как Юрий Сипцов, Виталий Колганов, Олег Квициния.
Праздник рыболовного спорта пройдет в два тура, в течение двух дней.
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