В Волгоградской области за месяц безработными стали 1,5 тыс человек





В течение сентября в Волгоградской области были признаны безработными в установленном порядке 1,5 тысячи человек, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные комитета по труду и занятости населения Волгоградской области. На конец месяца на регистрационном учете в службе занятости состояли 8120 безработных.

Всего в сентябре в центры занятости населения поступило 4,1 тысячи заявлений граждан по содействию в поиске работы и 15,5 тысячи – по информированию о положении на рынке труда. Искали новых сотрудников и работодатели. Комитет по труду и занятости сообщает о том, что в центры занятости в сентябре в целях поиска подходящих работников обратилось 3,3 тысячи работодателей. По-прежнему основную часть банка вакансий – 67% - составляет потребность в работниках рабочих профессий.

Уровень регистрируемой безработицы на конец сентября 2018 года в Волгоградской области составил 0,64% от рабочей силы.



