Парализованному школьнику из Волгограда требуется очередной курс реабилитации









Об истории волгоградской семьи Терещук ИА «Высота 102» рассказывало ранее . Беда случилась в июне 2015 года, когда во время купания в водоеме на тот момент 12-летний Сергей неудачно нырнул и получил тяжелую позвоночно-спинно-мозговую травму. Мальчишка оказался полностью парализован. Потом были долгие месяцы в больнице - операция и восстановительное лечение.

Сейчас Сергею 15 лет. Он очень старается выполнять все рекомендации врачей, проходит школьное обучение на дому. Учителя хвалят Сергея, который успешно осваивает школьную программу, даже будучи парализованным и, конечно, хотят, чтобы он смог восстановиться. А для этого, по рекомендации врачей, нужны регулярные курсы реабилитации. Однако, самой обычной семье, где есть еще один ребенок и работает только папа, приходится непросто.



Очень хорошие результаты дало восстановительное лечение на базе ФГБУ «ПФМИЦ» Минздрава России в Нижнем Новгороде. В год Сергею требуется 3-4 курса. Предыдущий восстановительный курс в нижегородском центре реабилитации ФГУП «Московского протезно-ортопедического предприятия» был оплачен в том числе с помощью читателей ИА «Высота 102» , а также учителей, родителей и учеников школы №117 Красноармейского района Волгограда. Семья Терещук предоставила в редакцию ИА «Высота 102» полный финансовый отчет о тратах с приложением чеков и договоров. Очередной курс обойдется примерно в 100 тысяч рублей. Поездка в Нижний Новгород запланирована на середину ноября и есть надежда, что земляки помогут Сереже вновь. В его состоянии наметился небольшой прогресс – мальчишка научился переворачиваться, управлять мышкой компьютера, держать спину, сидя в коляске. Семья Терещук благодарна всем, кто откликнулся на предыдущий призыв о помощи и очень надеется, что добрые люди отнесутся с пониманием и помогут вновь.

Все, кто хочет поучаствовать в сборе средств на реабилитацию подростка могут переводить деньги на карту Сбербанка 5336 6900 0178 1758, принадлежащую маме Сергея - Ирине Терещук. Ее мобильный телефон 8-988-011-5230.

Редакция ИА «Высота 102» проверила все документы, касающиеся истории болезни, инвалидности Сергея и материального положения семьи Терещук.



