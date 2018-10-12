Общество

Жители Волгограда не отказываются от покупки духов

Общество 12.10.2018 14:51
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12.10.2018 14:51



Средний чек на парфюмерию в Волгограде за последние 12 месяцев составил 4573 рубля. Об этом, как передает ИА "Высота 102", сегодня сообщил оператор фискальных данных "Такском", подсчитавший сколько тратят на парфюм не только жители Волгограда, но и других городов России. 
Так, больше всего готовы потратить на парфюмерию жители Москвы. Их средний чек - 5376 рублей. А меньше всего денег на изысканные ароматы выделяют жители Самары - 4183 рубля.
Примечательно, что средняя цена на духи в Волгограде, по данным исследования, составляет 2811 рублей. Больше всего денег на парфюмерию жители города потратили в ноябре, декабре и марте. Женские ароматы, в основном французских производителей, лидируют на рынке продаж в Волгограде - 68,88%.   

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