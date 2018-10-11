Общество 11.10.2018 10:29
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11.10.2018 10:29
ООО "Радеж" выплатит жителю Кировского района 15 тысяч рублей компенсации морального вреда за шумное холодильное оборудование, установленное в магазине под его квартирой. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе областного суда, такое решение приняла апелляционная инстанция, рассмотревшая жалобу представителей торговой сети.
Ранее Дзержинский районный суд принял решение о взыскании с ООО "Радеж" в пользу истца 50 тысяч рублей, но ответчик это решение обжаловал.
По материалам дела, истец вместе с семьёй проживает на втором этаже одного из многоквартирных домов в Кировском районе Волгограда. На первом этаже этого дома, прямо под квартирой истца, расположен магазин, принадлежащий ООО "Радеж". В январе этого года ответчик установил в помещении указанного магазина компрессор для обеспечения работы холодильного оборудования. По мнению истца, шум и вибрации, создаваемые данным компрессором, нарушают его право на благоприятную среду обитания и причиняют ему нравственные страдания и моральный вред.
Мужчина просил обязать ответчика произвести демонтаж компрессора холодильного оборудования, а также взыскать с ООО "Радеж" компенсацию морального вреда в размере 250 тысяч рублей.
Суд первой инстанции установил, что ответчиком были нарушены санитарно-эпидемиологические требования, не допускающие организациям торговли оборудовать машинные отделения, холодильные камеры и грузоподъемники непосредственно под жилыми помещениями. В связи с нарушением тишины и покоя в ночное время истец был лишен полноценного отдыха.
В ходе рассмотрения дела ответчик демонтировал инженерно-холодильное оборудование.
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