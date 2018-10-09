Политика

Застой в совете: как первый вице-губернатор Волгоградской области не дождался от общественности свежих идей

Политика 09.10.2018 18:06
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09.10.2018 18:06




Несколько десятков уважаемых людей – первых лиц Волгоградской области, бизнесменов, ученых, народных избранников – собрались сегодня в одном зале, чтобы обсудить стратегию развития Волгоградской области до 2030 года. Размышлять о столь высоких материях и одновременно насущных вопросах многих из них обязывает членство в общественном совете по социально-экономическому развитию региона, остальные были приглашенными гостями.
Очередное расширенное заседание этого коллегиального органа, на которое пригласили СМИ, показало, что свежими идеями общественники явно не богаты, а точнее – этих идей нет вовсе. Подобных советов по разным отраслям при администрации создано  еще как минимум несколько. Как там обстоят дела – неизвестно. Но атмосфера, царившая на этом заседании, вогнала присутствующую прессу в состояние тоски. И кажется, не одних журналистов. Хотя с чего бы?.. Говорили о хорошем. Только о хорошем – успехах, достижениях, прорывах. Но от этого, судя по лицам некоторых присутствующих, только щемило на душе. Так-то оно так, все сказанное верно, но двигаться вперед как будем?.. 

Уже в сотый раз многие из присутствующих прослушали доклад первого вице-губернатора Александра Дорждеева о том, как Волгоградская область возродилась из пепла. В апреле 2014 года, как заявил чиновник, регион находился «в болоте» и «предбанкротном состоянии». Но проведенная системная работа, титанический труд позволили обеспечить устойчивость экономики. Председатель совета, ректор ВолГУ вторил главному финансисту. «За прошедшие годы удалось стабилизировать бюджетную ситуацию в регионе, в области управления финансов Волгоградская область вышла на лидирующие позиции вперед…», - произнес профессор и доктор экономических наук Василий Тараканов. 
Председатель Волгоградской торгово-промышленной палаты Евгений Ткаченко с чуть большим позитивом вспомнил про то, как растут объемы поддержки предпринимателей. Глядя на включившую микрофон Татьяну Гензе, председателя облсовпрофа, сложилось впечатление, что она уже не первый год заседает на одном и том же совещании, темы которого точно не знает. И дабы не попасть в неудобное положение, на всякий случай говорит одно и тоже - о полезности коллективного труда и объединения усилий в достижении важных целей.

Один из участников встречи, бывший замглавы администрации Волгоградской области, работавший при губернаторе Николае Максюте, Александр Плотников, неумело и робко (заранее отметив успешность проводимой властью политики) заметил, что неплохо было бы «добавить стратегического мышления … всем». Первому вице-губернатору Дорждееву эта щепотка соли в елейной речи бывшего чиновника явно пришлась не по нраву. Устремив взор на выступавшего, он переспросил, что именно тот имел ввиду. Беседа оживилась буквально на считанные секунды и снова стухла. 

Главный финансист региона было попытался в конце встряхнуть собравшихся – напомнил о том, как важно, чтобы члены совета «предлагали такие предложения, которые позволят нам в дальнейшем двигаться в реализации социально-экономического развития». «Где-то, может быть, у нас глаз как бы уже в текущей работе… Но для нас важно и ваше видение, ваши подходы, ваши предложения, чтобы мы сообща со всеми общественными институтами двигались вперед. Другого варианта нет», - как всегда немного запутался, но все-таки донес верную мысль до аудитории Александр Дорждеев.
Никаких решений по итогам заседания принято не было, планов по дальнейшей работе намечено – тоже. Почти полтора часа из жизни уважаемых людей эта встреча отняла. Время, между тем, шло к обеду. На том и разошлись.
Справка. В задачи общественного совета по социально-экономическому развитию Волгоградской области входит «подготовка рекомендаций органам государственной власти», подготовка предложений и замечаний по проектам нормативно-правовых актов» и т.д. Решения совета, которые оформляются протоколом, носят рекомендательный характер. 

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