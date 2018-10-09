Происшествия

В Волгоградскую область из Казахстана пытались ввезти крупную партию немытой овечьей шерсти

Происшествия 09.10.2018 10:05
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09.10.2018 10:05


Немытую овечью шерсть в количестве 3,5 тонны без соответствующих документов пытались ввезти в Волгоградскую область из Казахстана. Как сообщили ИА "Высота 102" в управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и республике Калмыкия, на автомобильном пункте пропуска "Вишневка" при проверке транспортного средства с грузом было установлено, что провоз овечьей шерсти осуществлен по ветеринарному сертификату, номер которого месяц назад уже использовался при провозе аналогичной продукции через российско-казахстанскую границу. Специалистами Россельхознадзора составлены акт возврата и акт о нарушении Единых ветеринарно-санитарных требований при перевозках. Транспортное средство с продукцией возвращено на территорию республики Казахстан.

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