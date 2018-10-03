Волгоградские налоговики побили свой рекорд по наполнению бюджета





Налоговыми органами Волгоградской области за девять месяцев этого года мобилизовано в бюджетную систему РФ 108,9 миллиарда рублей - на 173% или 45,9 миллиарда больше аналогичного периода прошлого года. Об этом ИА "Высота 102" сообщили сегодня в УФНС России по региону.

В федеральный бюджет перечислено 61,2 миллиарда рублей (рост в 3 раза). Отмечается, что такой высокий темп поступлений обусловлен постановкой на учет крупнейшего налогоплательщика региона ООО "Империал Тобакко Волга", уплачивающего акцизы на табачную продукцию. Бюджет региона пополнился за указанный отчетный период на 47,7 миллиарда рублей (темп роста 111 %). Основными бюджетообразующими налогами являются: НДФЛ, налог на прибыль, налог на имущество организаций, транспортный налог и др. Так, по транспортному налогу поступления составили 800 миллионов рублей, что на 119 % или на 100 миллионов рублей больше аналогичного периода прошлого года.

В УФНС поясняют, что за счет качественного администрирования налоговых платежей, зачисляемых в бюджет субъекта, управлением за 9 месяцев текущего года было дополнительно мобилизовано 4,6 миллиарда рублей.



