Рост платных услуг и 100-процентная коммуналка: власти Волгоградской области нашли, на чем сэкономить





В администрации Волгоградской области утвердили план мероприятий по росту доходного потенциала, оптимизации расходов бюджета и сокращению госдолга региона. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление администрации области, необходимость принятия данного документа связана с обеспечением сбалансированности бюджета региона.

Мероприятия по оптимизации расходов бюджета власти региона начали реализовывать еще в 2017 году. Как говорится в документе, эффект от сокращения трат в сфере государственного и муниципального управления, оптимизации бюджетной сети, обслуживания долга и прочих мер составил 1,8 миллиарда рублей. Экономию бюджета дал и социальный кодекс. Так, за счет сокращения получателей социальных услуг удалось сберечь для казны 451 миллион рублей. Однако на этом власти региона не намерены останавливаться. Резервы для сокращения трат бюджета есть – это следует из нового плана региональных властей по экономии средств. Суммарный эффект от применения ряда мер ожидается более серьезным – так, в 2018 году – это почти 3,4 миллиарда рублей, в 2019 году – более 2,5 миллиарда рублей, в 2020 году – еще почти 2,3 миллиарда рублей, а в 2021 году – около 2,2 миллиардов рублей.

Итак, где собираются власти региона изыскивать источники экономии средств? Например, за счет индивидуальных предпринимателей, а точнее, - отмены льготного периода впервые зарегистрированным предпринимателям, применяющим упрощенную систему налогообложения. Эффект от данной меры в 2021 году ожидается в размере 11,5 миллионов рублей. В то же время власти ожидают роста поступления налогов за счет резидентов территории опережающего развития «Михайловка» - к 2021 году планируется получить почти 20 миллионов рублей дополнительного дохода. Среди других налоговых мер – увеличение ставок на игорный бизнес, рост стоимости патента для иностранных граждан, увеличение собираемости госпошлины, господдержка проектов в сфере импортозамещения и стимулирование муниципальных образований на рост собираемости НДФЛ. Также почти полмиллиарда рублей власти намерены собрать дополнительно за счет штрафов за нарушение ПДД с помощью установки дополнительных комплексов фотовидеофиксации.

Еще одна статья экономии – оптимизация расходов на госуправление. Например, власти хотят передать часть полномочий некоторых органов исполнительной власти на федеральный уровень. Это, например, касается комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области. Без оптимизации численности работников бюджетной сферы также не обойтись. В сфере культуры, образования и других отраслях планируется за счет этих мероприятий сохранить для бюджета почти 200 миллионов рублей. Например, в сфере культуры и образования будет проведена реорганизация юридических лиц с учетом количества контингента обслуживания. Запланирована оптимизация численности административно-хозяйственного и управленческого персонала учреждений, в том числе и за счет передачи несвойственных функций казенных учреждений на аутсорсинг. Грозит сокращение и работникам учреждений, подведомственных органам исполнительной власти. Власти намерены заняться дифференциацией оплаты труда, в частности, в организациях общего образования и профессиональных образовательных учреждений.

Еще один пункт программы – передача объектов недвижимости в аренду. Например, от комитета образования, науки и молодежной политики ждут доходов от этой деятельности с 2018 по 2021 годы в размере почти 85 миллионов рублей.

Также власти региона рассчитывают на дополнительные поступления в бюджет за счет оказания платных услуг в сфере образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта – это еще порядка 200 миллионов рублей.

Не останется в стороне и такая чувствительная сфера, как область соцподдержки. Так, за счет изменения условий льготного проезда отдельным категориям граждан по социальным проездным билетам в 2018 году планируется сэкономить около 27 миллионов рублей, в 2019 – около 32 миллионов рублей. Жителям Волгоградской области также придется готовиться к увеличению тарифов. Власти хотят довести уровень оплаты коммунальных услуг населением до 100 процентов, в результате чего сократится объем субсидий ресурсоснабжающим организациям. Также в программе предусмотрены меры для сокращения расходов бюджета в сфере госзакупок и обслуживания госдолга.

Между тем, власти предусматривают и риски реализации плана мероприятий по оптимизации расходов. Среди таких рисков значатся негативное изменение экономической ситуации, неисполнение налогоплательщиками налоговых обязательств, изменение спроса на товары и услуги, превышение запланированного уровня инфляции. Но власти готовы оперативно вносить в утвержденный план изменения, которые позволят сократить влияние рисков.



