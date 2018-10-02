Волгоградских дачников обложили речным «налогом» на урожай





Волгоградцы, чьи дачи находятся на Культбазе, недовольны тем, что им приходится оплачивать как багаж корзинки и ведра с фруктами и овощами, которые они вывозят на «большую землю» на теплоходе. Как рассказали ИА «Высота 102» дачники, с них требуют 22 рубля за второе ведро, которое они везут с собой. «Проезд и так недешев – почти 80 рублей, теперь еще и за выращенный урожай приходится платить дополнительно», - сообщили горожане. Причем, по их словам, раньше деньги за вторую поклажу на теплоходе с них не брали.

Между тем, в МУП «Метроэлектротранс» заявили, что оплата проезда и багажа с пассажиров взимается по правилам, на основании положений кодекса внутреннего водного транспорта РФ. Так, каждый пассажир имеет право провозить с собой бесплатно на один проездной билет ручную кладь (легко переносимые, не стесняющие других пассажиров вещи длиной не более 1,8 м или суммарной длиной по периметру не более 2,6 м), общий вес которой составляет не более 36 кг и на скоростных судах не более 20 кг. За ручную кладь сверх установленной нормы взимается плата по багажному тарифу. «Если пассажир везет с собой ведерко яблок или рюкзак с урожаем, то денег за багаж с него не возьмут. Если его багаж больше указанных габаритов, а значит, занимает отдельное пассажирское место (или не одно), то на судно может попасть меньше людей, при этом оно будет заполнено», - пояснили в ведомстве. Здесь также отметили, что данная проблема появилась именно ближе к концу сезона, когда некоторые дачники вывозят часть вещей и предметов обихода из домиков, которые они оставляют на зиму.