Жители Волгоградской области испортили прием депутата Госдумы пикетами против пенсионной реформы





Пикетами встретили депутата Госдумы от Волгоградской области Татьяну Цыбизову перед приемом, который она проводила сегодня в Калаче-на-Дону в рамках региональной недели. Как рассказали ИА «Высота 102» местные жители, поводом для данной акции послужил тот факт, что Татьяна Цыбизова вместе с другими депутатами-единороссами Госдумы от Волгоградской области проголосовала за пенсионную реформу. Ранее калачевцы направили обращение к Татьяне Цыбизовой с просьбой перед рассмотрением вопроса о повышении пенсионного возраста встретиться с избирателями Калачевского района и открыто объяснить им свою позицию, изложить доводы в пользу от этого решения.

Однако, рассказали участники пикета, ни перед вторым, ни перед третьим чтением Татьяна Игоревна не пожелала встретиться со своими избирателями. А в ответ на коллективное обращение пообещала, что мнение граждан «будет учтено при принятии соответствующих решений» в интервью районной газете «Борьба».

Попасть на прием к депутату Госдумы жителям, которые приготовили неудобные вопросы, удалось с большим трудом. Татьяну Игоревну попросили объяснить, почему она проголосовала за непопулярный закон.





Депутат ответила, что это ее позиция, которая основывается на мнениях экспертов и статистики. По ее словам, другого выхода у государства нет, чтобы повысить пенсии нынешним пенсионерам. Она также адресовала в адрес депутата Береславского сельского поселения Натальи Заброды реплику, мол, из-за таких, как она, кто не платят налоги, и на пенсии не хватает. Между тем, Наталья Заброда оформлена как лицо, ухаживающее за нетрудоспособным родственником, она получает пособие от пенсионного фонда, которое, согласно закону, не облагается никакими налогами. Об этом она сообщила депутату. Также Татьяну Цыбизову попросили инициировать закон об отзыве депутатов Госдумы. На что она ответила, что с такой инициативой может выступить и сельский совет.

Депутата Госдумы также спросили, знает ли она, что мужчины редко когда доживают до 65 лет – возраста, после наступления которого представители сильного пола могут рассчитывать на пенсию. На что Татьяна Цыбизова почему-то вспомнила бывшего главу Калачевского района Дмитрия Хахалева, который, как известно, погиб вместе с другими отдыхающими на катамаране на Волге летом этого года. Видимо, имея в виду, что Хахалев ушел из жизни раньше времени по собственной халатности.



