



Сегодня домой - в депо №2 МУП «Метроэлектротранс» Волгограда - из Таганрога со съемок фильма вернулся трамвай. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе администрации города. «Командировка» чешского вагона «Татра» продлилась ровно неделю. Волгоградский трамвай был задействован в сценах драмы «Одесса», которую снимает Валерий Тодоровский. Известный режиссер оставил в салоне электротранспорта автограф с небольшим посланием жителям города-героя. «Ребята! Волгоградцы! Спасибо! Вы – лучшие! И трамвай этот – лучший! Будьте здоровы и счастливы!», - гласит теперь уже памятная надпись.

Ретро-трамвай понадобился автору фильма для воссоздания атмосферы Одессы 70-х годов прошлого века. Компания ООО «Мармот-фильм» обратилась к руководству «Метроэлектротранса» с просьбой предоставить такую модель для съемок, так как в Ростовской области трамвай такого образца найти не удалось.

21 сентября вагон погрузили на трал и отправили на место съемок. Сопровождали трамвай три сотрудника предприятия, в том числе водитель, который принял участие в съемках фильма, управляя электротранспортом непосредственно в кадре.

«Эта история довольно давняя, в возрасте восьми лет я попал в Одессу, где была эпидемия холеры, - рассказал «ТАСС» Тодоровский. - И давно хотел сделать про это фильм». Часть декораций возвели на «Мосфильме», также съемки запланированы в Бухаресте, Анапе, Сочи и Таганроге. В фильме снимаются Ирина Розанова, Евгений Цыганов, Ксения Раппопорт и Леонид Ярмольник.



