Общество

Сыр в мышеловке: В Волгограде пирамиды заманивают молодежь супервысокими доходами

Общество 27.09.2018 18:00
1628 3
27.09.2018 18:00


«Любая пирамида со временем лопается, а люди в результате теряют свои личные сбережения». Об этом заявил сегодня ИА «Высота 102» и.о. управляющего отделения Волгоград Южного главного управления Центробанка Дмитрий Каменев. По его словам, в настоящее время все пирамиды маскируются под финансовые организации, кредитно-потребительские кооперативы, любые другие финансовые учреждения, куда нести свои сбережения ни в коем случае нельзя.
Ситуацию с финансовой пирамидой Кэшбери, о которой заявил Центробанк России, прокомментировал редакции и  руководитель общественной организации «Кредитный правозащитник» Михаил Алексеев. Он утверждает, что общественники обнаружили рекламу Кэшбери в Волгограде повсюду и даже в лифтах. И если еще несколько лет назад  молодое поколение  обвиняло пенсионеров в том, что сами виноваты в том, что несли деньги в различные финансовые пирамиды, которые рухнули, то теперь и молодые люди наступили на те же грабли. «Кэшбери и подобные им структуры уже заманили в свои сети большую часть именно молодежь, запудрив им мозги вложением выгодных инвестиций», - заявил он. 
Подробности – в материале  информагентства.



Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Назови на входе пароль «ВЫСОТА» и пройди на выставку БЕСПЛАТНО!

Доборные элементы любой сложности. 8-8442-95-50-05

Измерители нитратов и радиации (8442)27-06-74
Популярное по теме
На издохе: «Зеленые легкие» Волгограда поражены тяжелой болезнью
09.09.2018 18:21
36830 6
У жителя Волгограда в автосервисе забрали "Porsche Cayenne"
07.09.2018 16:09
38485 13
"Прошу признать меня невиновным": известный кикбоксер Владимир Поташкин выступил в суде Волгограда
08.09.2018 20:23
22437 0
Общество
27.09.2018 17:51
Общество 27.09.2018 17:51
204 0 Обсудить

0
Далее
Общество
27.09.2018 16:13
Общество 27.09.2018 16:13
1004 4 Обсудить

0
Далее
Общество
27.09.2018 15:34
Общество 27.09.2018 15:34
11512 53 Обсудить

0
Далее
Общество
27.09.2018 13:43
Общество 27.09.2018 13:43
1354 2 Обсудить

0
Далее
Общество
27.09.2018 13:25
Общество 27.09.2018 13:25
8005 35 Обсудить

0
Далее
Общество
27.09.2018 12:44
Общество 27.09.2018 12:44
7179 63 Обсудить

0
Далее
Общество
27.09.2018 11:46
Общество 27.09.2018 11:46
1905 8 Обсудить

0
Далее
Общество
27.09.2018 10:49
Общество 27.09.2018 10:49
3254 4 Обсудить

0
Далее
Общество
26.09.2018 20:09
Общество 26.09.2018 20:09
3191 4 Обсудить

0
Далее
Общество
26.09.2018 17:33
Общество 26.09.2018 17:33
4373 31 Обсудить

0
Далее
Общество
26.09.2018 15:50
Общество 26.09.2018 15:50
1122 7 Обсудить

0
Далее
Общество
26.09.2018 14:57
Общество 26.09.2018 14:57
8289 18 Обсудить

0
Далее
Общество
26.09.2018 14:19
Общество 26.09.2018 14:19
12058 64 Обсудить

0
Далее
Общество
26.09.2018 13:55
Общество 26.09.2018 13:55
6166 7 Обсудить

0
Далее
Общество
26.09.2018 12:16
Общество 26.09.2018 12:16
1622 6 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

20:01
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде офис разоблаченной финансовой пирамиды «Кэшберри» оказался фикциейCмотреть видео
18:00
Сыр в мышеловке: В Волгограде пирамиды заманивают молодежь супервысокими доходамиСмотреть фотографииCмотреть видео
17:48
Под Волгоградом поисковики нашли останки офицеров и артефакты времен ВОВСмотреть фотографии
17:40
Зампредседателя Саратовской облдумы покинул пост и вышел из «ЕР» из-за пенсионной реформыСмотреть фотографии
17:04
В Волгограде экс-председатель коллегии адвокатов назвал деньги на взятку гонораромСмотреть фотографии
16:29
Судебный пинг-понг: Уголовному делу волгоградского общественника Гольдера нашли подходящее местоСмотреть фотографии
16:13
В Волгоградской области «реанимировали» общественную организацию поддержки флотаСмотреть фотографии
15:34
Время пришло: депутаты Госдумы сделали вечера волгоградцев светлееСмотреть фотографии
13:46
Жительница Волгоградской области стала жертвой группового изнасилования в полеСмотреть фотографии
13:43
В Волгоградской области урожай бахчевых испортила "моль"Смотреть фотографии
13:25
«Драму» с пенсионной реформой Госдума доиграла до концаСмотреть фотографии
12:59
Объекты временной инфраструктуры для ЧМ в Волгограде передадут в собственность регионаСмотреть фотографии
12:44
«Да и пес с ним»!: в Волгограде покусавшая ветврача собака депутата оказалась непривитой от бешенстваСмотреть фотографииCмотреть видео
11:46
Изменения «в ногу со временем»: «Ростелеком» представил новые цифровые сервисы и изменил брендСмотреть фотографии
11:46
Июльский ливень стоил Волгограду несколько десятков миллионов рублейСмотреть фотографии
10:49
Банк России увидел в волгоградской компании признаки финансовой пирамидыСмотреть фотографии
10:17
Роскомнадзор оценил качество мобильной связи в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:10
В Волгоградской области предпенсионер спалил дачу работодателя после увольненияСмотреть фотографии
08:08
Стартовали продажи квартир в новых домах ЖК «Бейкер стрит»Смотреть фотографии
21:48
В Волгоградской области посреди степи в ДТП разбилась пьяная компания - четверо пострадали, один погибСмотреть фотографии
20:11
В Волгограде инцидент с укусом ветврача депутатской собакой закончился дракой Смотреть фотографииCмотреть видео
20:09
В администрации Волжского определились с кадрамиСмотреть фотографии
20:08
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде завершается предварительное следствие по делу о «депутатской ОПГ» Cмотреть видео
17:33
На час вперед: Волгоградская область переведет часы 28 октябряСмотреть фотографии
16:36
Семь способов сэкономить на содержании автомобиляСмотреть фотографии
14:57
Экс-депутат гордумы Волгограда после скандала с "ошибкой" в декларации получил госнаградуСмотреть фотографии
14:19
Депутатов Госдумы поблагодарили за повышение пенсионного возрастаСмотреть фотографии
13:55
В Волгограде жители 115 домов оказались внутри очага бешенстваСмотреть фотографии
12:16
Жителей Волгоградской области проведут по Волго-Ахтубинкой пойме грибники-экскурсоводыСмотреть фотографии
12:01
Изба-читальня: у бывшего волгоградского «слуги народа» в СИЗО появится новое хоббиСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 