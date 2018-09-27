Сыр в мышеловке: В Волгограде пирамиды заманивают молодежь супервысокими доходами

Общество 27.09.2018 18:00
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27.09.2018 18:00
«Любая пирамида со временем лопается, а люди в результате теряют свои личные сбережения». Об этом заявил сегодня ИА «Высота 102» и.о. управляющего отделения Волгоград Южного главного управления Центробанка Дмитрий Каменев. По его словам, в настоящее время все пирамиды маскируются под финансовые организации, кредитно-потребительские кооперативы, любые другие финансовые учреждения, куда нести свои сбережения ни в коем случае нельзя.
Ситуацию с финансовой пирамидой Кэшбери, о которой заявил Центробанк России, прокомментировал редакции и руководитель общественной организации «Кредитный правозащитник» Михаил Алексеев. Он утверждает, что общественники обнаружили рекламу Кэшбери в Волгограде повсюду и даже в лифтах. И если еще несколько лет назад молодое поколение обвиняло пенсионеров в том, что сами виноваты в том, что несли деньги в различные финансовые пирамиды, которые рухнули, то теперь и молодые люди наступили на те же грабли. «Кэшбери и подобные им структуры уже заманили в свои сети большую часть именно молодежь, запудрив им мозги вложением выгодных инвестиций», - заявил он.
Подробности – в материале информагентства.
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