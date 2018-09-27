Общество 27.09.2018 10:49
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27.09.2018 10:49
Банк России передал в Генеральную прокуратуру и МВД информацию о группе российских и иностранных компаний, действующих под единым брендом Кэшбери. «Мы видим в их деятельности явные признаки классической финансовой пирамиды», - заявил директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Банка России, компании группы Кэшбери строят свою деятельность на принципах сетевого маркетинга, обещают завышенную доходность, ведут агрессивную рекламу в СМИ и социальных сетях. Деньги привлекаются и в рублях, и в криптовалюте, но при этом признаки реальной экономической деятельности отсутствуют, лицензий Банка России у компаний, которые предлагают финансовые услуги, нет.
По экспертным оценкам Кэшбери удалось вовлечь в свой «проект» несколько десятков тысяч человек. "Это одна из самых масштабных финансовых пирамид, которую мы выявили за последние годы, она развернула свою деятельность во многих регионах, практически по всей стране. Причем в последнее время рекламирует себя все более активно, стараясь вовлечь как можно больше граждан", - говорится в сообщении пресс-службы.
«Мы считаем необходимым предупредить граждан о рисках, связанных с вложением денег в этот «проект», чтобы уменьшить их возможный ущерб. Факты о деятельности Кэшбери были установлены сотрудниками Банка России в результате работы по противодействию нелегальной деятельности на финансовом рынке», - подчеркнули в пресс-службе.
В 2015-2018 годах Банком России зафиксирована деятельность почти 600 организаций и интернет-проектов, имеющих признаки финансовой пирамиды. Материалы об их деятельности переданы в правоохранительные органы и прокуратуру.
В Волгограде также действует офис компании Кешбери, который находится на улице Федотова.
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