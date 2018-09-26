В Волгоградской области комитет транспорта обещает 85% безопасных дорог через 6 лет

До конца октября текущего года в Волгоградской области планируется отремонтировать 116,1 км региональных и местных автодорог: сегодня работы ведутся на 64 объектах. Как заявили ИА «Высота 102» в комитете транспорта и дорожного хозяйства, в 2018 году в программу комплексного развития транспортной инфраструктуры вошло 71 мероприятие на объектах в г. Волгограде, г.Волжском, а также на региональных или межмуниципальных автодорогах. Из федерального бюджета на реализацию проекта в 2018 году направлено 800 млн руб., из регионального – 796,76 млн руб, местных бюджетов - 63,4 млн руб. В целом на реализацию программы направлено 1 млрд 660,16 млн руб.

Всего к концу 2018 года будут приведены в соответствие с нормативными требованиями 334,46 км дорожной сети Волгоградской городской агломерации. В комитете транспорта пообещали, что в ближайшие 6 лет волгоградские дороги на 85% станут безопасными и качественными.