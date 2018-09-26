Происшествия

В Волгоградской области глава поселения подозревается в присвоении "дорожных" денег

Происшествия 26.09.2018 09:25
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26.09.2018 09:25


Уголовное дело возбуждено в отношении главы одного из сельских поселений Дубовского района, который подозревается в мошенничестве, совершенном в крупном размере. Как сообщила ИА "Высота 102" и.о. старшего помощника руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Юлия Лисеева, подозреваемый присвоил деньги, выделенные на проведение работ по асфальтированию дороги на территории поселения.
По версии следствия, в марте этого года глава поселения предложил директору коммерческой организации заключить договор на выполнение работ по асфальтировании дороги. Подозреваемый составил договор, а также справку на сумму 99 тысяч рублей и акт о приемке якобы выполненных работ. Документы он предоставил коммерсанту на подписание.
Однако директор фирмы решил расторгнуть договор в связи с заниженной стоимостью затрат, на что подозреваемый согласился. В июле злоумышленник предоставил в бухгалтерию администрации сельского поселения документы для оплаты якобы выполненных коммерческой организацией работ. После перевода денежных средств в сумме 99 тысяч рублей на расчетный счет фирмы, подозреваемый сообщил директору об ошибочном переводе и потребовал возвратить деньги. 
После получения денежных средств мужчина присвоил их себе. 
Преступная деятельность подозреваемого была пресечена оперативными сотрудниками ОМВД России по Дубовскому району Волгоградской области.

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