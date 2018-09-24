В Волгограде студентам аграрного университета «МЕГАМИКС» подарил современные аудитории

Общество 24.09.2018 16:11
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24.09.2018 16:11
Новый профильный кабинет на базе кафедры «кормление и разведение сельскохозяйственных животных» открылся сегодня в Волгоградском государственном аграрном университете. Открывали студенты кабинет творчески, и первым туда зашел… кролик.
Современные аудитории, оборудованные по последнему слову техники и дизайна, подарила вузу компания «МЕГАМИКС» - крупнейший российский производитель премиксов для всех видов сельскохозяйственных животных и птиц.
Отличный учебный класс с новой мебелью, стендами, библиотекой и современными интерактивными досками презентовал декан факультета биотехнологий и ветеринарной медицины Сергей Николаев.
Аудитория действительно впечатляет, и в её создание было вложено немало сил. Как пояснил генеральный директор ГК «МЕГАМИКС» Сергей Власов, самой главной задачей было сделать аудиторию удобной для студентов.
Целый ряд успешных партнерских проектов с ведущей российской компанией «МЕГАМИКС», по мнению ректора университета Алексея Овчинникова, приносят свои плоды – вуз сегодня выпускает грамотных и, самое главное - востребованных специалистов.
Генеральный директор группы компаний «МЕГАМИКС» Василий Фризен считает, что именно качество подготовки студентов вуза влияет на их перспективы, ведь это поколение, которое возьмёт эстафету у нынешних профессионалов.
Но, конечно, самые восторженные отклики новая аудитория получила от студентов, которые уже проходят практику на предприятиях «МЕГАМИКС»
Подробности – в видеорепортаже ИА «Высота 102»
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