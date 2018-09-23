Готовьте денежки: власти Волгоградской области вводят новую строчку в платежках за ЖКХ

Напомним, в настоящее время услуга по сбору и вывозу мусора входит в состав платы за текущее содержание жилья и начисляется исходя из площади занимаемого помещения в многоквартирном доме, в частном секторе - по договоренности с транспортными организациями. При этом размер платы за данную услугу никем не нормируется, стоимость определяется договором между собственником и транспортной организацией.

Единый тариф, как пояснили в пресс-службе администрации области, будет утвержден после окончания экспертизы, рассмотрения ее итогов на экспертном и общественном советах.

В квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг появится отдельная строка - коммунальная услуга по обращению с ТКО. Размер платы будет рассчитываться по утвержденному единому тарифу с учетом указанного в договоре способа определения объема отходов.

Однако каков будет размер платы - пока неизвестно. Не исключено, что жителей региона ждет неприятный сюрприз. В ряде других субъектов страны, где тарифы уже утверждены, цифры выглядят пугающе. К примеру, по сообщению газеты "Московский комсомолец", в ЯНАО семья из трех человек должна платить за мусор 2 тысячи рублей в месяц, в Красноярском крае - все 13 тысяч рублей.

"Говорить о величине платы за услугу по обращению с ТКО можно будет только после утверждения единого тарифа", - заключили в пресс-службе администрации Волгоградской области.





Ввести новую строку в платежках за услуги ЖКХ чиновников обязывает новая редакция Жилищного кодекса РФ. Взимать плату с граждан за вывоз мусора должны начать не позднее 1 января 2019 года. Изменения обусловлены определением по итогам конкурсной процедуры регионального оператора по вывозу и утилизации отходов.