Общество

Готовьте денежки: власти Волгоградской области вводят новую строчку в платежках за ЖКХ

Общество 22.09.2018 18:12
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22.09.2018 18:12


В администрации Волгоградской области "колдуют" над новым тарифом за вывоз мусора. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе администрации региона, комитет тарифного регулирования плотно занимается этой работой - изучает обосновывающие документы и проводит экспертизы материалов.
Ввести новую строку в платежках за услуги ЖКХ чиновников обязывает новая редакция Жилищного кодекса РФ. Взимать плату с граждан за вывоз мусора должны начать не позднее 1 января 2019 года. Изменения обусловлены определением по итогам конкурсной процедуры регионального оператора по вывозу и утилизации отходов. 
Напомним, в настоящее время услуга по сбору и вывозу мусора входит в состав платы за текущее содержание жилья и начисляется исходя из площади занимаемого помещения в многоквартирном доме, в частном секторе - по договоренности с транспортными организациями. При этом размер платы за данную услугу никем не нормируется, стоимость определяется договором между собственником и транспортной организацией.
Единый тариф, как пояснили в пресс-службе администрации области, будет утвержден после окончания экспертизы, рассмотрения ее итогов на экспертном и общественном советах.
В квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг появится отдельная строка - коммунальная услуга по обращению с ТКО. Размер платы будет рассчитываться по утвержденному единому тарифу с учетом указанного в договоре способа определения объема отходов.
Однако каков будет размер платы - пока неизвестно. Не исключено, что жителей региона ждет неприятный сюрприз. В ряде других субъектов страны, где тарифы уже утверждены, цифры выглядят пугающе. К примеру, по сообщению газеты "Московский комсомолец", в ЯНАО семья из трех человек должна платить за мусор 2 тысячи рублей в месяц, в Красноярском крае - все 13 тысяч рублей. 
"Говорить о величине платы за услугу по обращению с ТКО можно будет только после утверждения единого тарифа", - заключили в пресс-службе администрации Волгоградской области.

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