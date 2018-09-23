Политика

Из полей доносится печаль: власти Волгоградской области тревожат беспризорные земли

Политика 23.09.2018 16:13
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23.09.2018 16:13


Ужесточить наказание собственникам пустующих сельхозугодий считает необходимым губернатор Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», Андрей Бочаров выступил автором проекта поправок в федеральное законодательство. Проект постановления об обращении в Госдуму поступил на рассмотрение областного парламента.
В Волгоградской области площадь «забытых» владельцами полей составляет свыше 900 тысяч гектаров. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что данная проблема характерна практически для всех регионов России. При этом большинство брошенных полей принадлежат частным лицам или коммерческим структурам. Примечательно, что среди областных законодателей есть землевладельцы, в собственности которых находятся пустующие долгие годы земли. 
Предусмотренная законом процедура изъятия из собственности нерадивых владельцев таких наделов, как следует из проекта закона, излишне сложная и не гарантирует положительного исхода дела. Не нужно быть агрономом, чтобы по внешнему виду земельного участка понять, что он простаивает долгие лет. Однако сотрудники государственного земельного контроля обязаны ежегодно в течение трех лет выезжать на место и документально подтверждать, что никакие агрокультуры здесь не растут. Только после этого земельный участок через суд может быть изъят у собственника. При этом надзорный орган ограничен в своих возможностях – частота и количество проверок строго ограничены ежегодным планом, который согласуется с прокуратурой.
Поэтому в целях упрощения процедуры выявления брошенных земель глава региона предлагает сразу несколько поправок в российский закон. В частности, по мнению автора проекта, следует сократить количество проверок, необходимых для подтверждения факта беспризорности земель. Также предлагается вовлечь в эту работу органы муниципального надзора и прописать более конкретные признаки неиспользования земельных участков по целевому назначению.
Кроме того, предлагается передавать изъятые земли в госсобственность бесплатно, а не по минимальной цене, как сейчас. Минимальный размер штрафа в отношении владельцев неиспользуемых земель могут увеличить: для частных лиц – с 3 до 10 тысяч рублей. Для юридических лиц сумма штрафа останется прежней – минимум 200 тысяч рублей.

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