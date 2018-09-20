Экология

Озеро Эльтон в Волгоградской области - в десятке самых умиротворяющих пейзажей России

Экология 20.09.2018 16:27
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20.09.2018 16:27


Озеро Эльтон в Палласовском районе Волгоградской области вошло в ТОП-10 самых красивых и спокойных мест России. Список составлен РИА «Новости», сообщает ИА «Высота 102». 
«Соль, очень много соли. Она лежит под ногами и притворяется снегом, ну, или белым песком, — цитирует агентство фотографа из Москвы Елену Щипкову. — Если чуть отъехать от поселка, а потом в болотных сапогах пройти через жидкую засасывающую грязь — лечебную, между прочим — и полосу камышей гигантских размеров, то оказываешься на другой планете — там, где все из соли».
Многие туристы говорят, что пейзаж на Эльтоне ни с чем не сравнить. Чаша озера полна, но это не вода, а рапа — маслянистый горько-соленый раствор минеральных солей. Здесь даже у ветра солоноватый привкус.
Кроме Эльтона в списке - река Чусовая (Челябинская и Свердловская области, Пермский край), озеро плато Путорана (Красноярский край), Кучерлинские озера (Алтай), Селигер, мыс Тарханкут (Крым). Также отмечены Убсунурская котловина (республика Тыва), горный массив Хибины (Мурманская область), горный массив Шиханы (Башкортостан) и Национальный парк «Таганай» в Челябинской области. Десятка красивых мест России идеально подходит для фотообоев, утверждает агентство.
Фото РИА Новости.
Подробно https://ria.ru/tourism/20180915/1528576818.html

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